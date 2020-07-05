Kazakistan'da son 24 saatte 1,452 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1,452 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1,452 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 47 bin 171'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1,452 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 47 bin 171'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 188 olurken iyileşenlerin sayısı 27 bin 30 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA