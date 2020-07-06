Kazakistan'da son 24 saatte 1,403 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1,403 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1,403 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 48 bin 574'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1,403 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 48 bin 574'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 188 olurken iyileşenlerin sayısı 27 bin 334 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA