Kazakistan'da silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Kazakistan'da silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Kazakistan'da silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

NUR Kazakistan'ın Almatı şehrindeki silahlı saldırıda 2'si polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

NUR Kazakistan'ın Almatı şehrindeki silahlı saldırıda 2'si polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Almatı Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırının yerel saatle 17.00 sularında şehrin Alatau ilçesinde düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Mahkemenin evi boşaltması için verdiği karar gerekçesiyle olay yerine giden icra memurları, polis ekibi ve acil durumlar departmanı görevlilerine evin sakini 1967 doğumlu kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2'si polis 5 kişi hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Zanlının etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı belirtildi.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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