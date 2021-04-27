Kazakistan'da Senato Başkanı Aşimbayev Kovid-19'a yakalandı
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Kazakistan'da Senato Başkanı Aşimbayev Kovid-19'a yakalandı

Kazakistan'da Senato Başkanı Aşimbayev Kovid-19'a yakalandı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

NUR Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Aşimbayev, Kovid-19'a yakalandığını sosyal medyadan açıkladı.

Hastalığın semptomsuz geçtiğini belirten Aşimbayev, "Tüm önlemlere rağmen son Kovid-19 testim pozitif çıktı. Tedbir amaçlı kendimi izole ettim. Ancak uzaktan görevimin başında olmaya devam edeceğim." dedi.

Ay sonuna kadar nüfusun yüzde 20'si Kovid-19'a karşı aşı olacak

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, haftalık bakanlar kurulu toplantısında ülkenin mevcut epidemiyolojik durumunu değerlendirdi.

Son günlerde durumun istikrar kazanmaya başladığını kaydeden Mamin, hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 41'e düştüğünü söyledi. Mamin, nisan ayı sonuna kadar ülke nüfusunun yüzde 20'sinin Kovid-19'a karşı aşılanacağını aktardı.

Kovid-19'a karşı toplu aşılamanın Rus aşısı Sputnik V ve yerli aşı QazVak ile yürütüldüğü Kazakistan'da 1 milyona yakın kişi aşının ilk dozunu yaptırdı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vakası sayısı 2 bin 284 artarak 311 bin 400'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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