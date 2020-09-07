Kazakistan'da Sakalar dönemine ait tarihi eserler bulundu
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Kazakistan'da Sakalar dönemine ait tarihi eserler bulundu

NUR Kazakistan'da, milattan önce 5-4. yüzyıllarda Sakalar (İskitler) dönemine ait tarihi eserler bulundu.

Kazakistan'da Sakalar dönemine ait tarihi eserler bulundu
07.09.2020 19:15 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:34

NUR Kazakistan'da, milattan önce 5-4. yüzyıllarda Sakalar (İskitler) dönemine ait tarihi eserler bulundu.

Kazakistan Müzeleri Bilgi Merkezinden yapılan açıklamada, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesinden bir grup bilim adamının, Doğu Kazakistan eyaletinde gerçekleştirdiği arkeolojik kazı çalışmaları sırasında Sakalar dönemine ait tarihi eserler bulduğu belirtildi.

Açıklamada, bulguların 850 altın parçasından oluştuğu ve bunların atlı geçit töreni için yapıldığının değerlendirildiği aktarıldı.

Nesnelerin hayvan tarzında yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Geyik formları, mistik hayvanlar, altın kaplama takılar göz kamaştırıyor. Özellikle büyük kulaklı kaplan-panter şeklinde bir kolye ilgi çekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bulguların Sakaların metal ve döküm becerilerine hakim olduğunu kanıtladığına işaret edildi.

Ayrıca açıklamada, höyükten 50 metre mesafede bronz ve altın döküm bulunduğu, üretim teknolojisi, malzeme ve formlara göre altınların milattan önce 5-4. yüzyıllara ait olduğu bilgisine yer verildi.

Tarihi kaynaklara göre, İskitler olarak da bilinen Sakaların, Avrasya steplerinde yaşadığı biliniyor.

1969'da Kazakistan'ın Almatı şehri yakınlarındaki bir kurganda milattan önce 5 yüzyıla ait altın kaplamalı bir Saka askeri zırhı bulunmuş, "altın elbiseli adam" adı verilmişti.

Kaynak: AA

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