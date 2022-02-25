Kazakistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine karşı imza kampanyası

Kazakistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine son verilmesine ilişkin imza kampanyası başlatıldı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkenin insan hakları ve ifade özgürlüğü alanında faaliyet gösteren sivil kuruluş üyeleri tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde yapılan açıklamada, "Biz Kazakistan halkı, işgale ve bağımsız devletlerin toprak bütünlüğü ihlallerine karşıyız." denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin kınandığı imza kampanyasında, "Ukrayna halkı için endişelenen Kazakistan vatandaşları, görüşlerini ifade etme fırsatına sahip olmalı. Böylece uluslararası toplumla dayanışmamamızı bildiriyor ve bağımsız Ukrayna topraklarından Rus silahlı kuvvetlerinin çekilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Rus Başkonsolosluğu önünde dün Ukrayna'ya destek gösterisi yapılmış; polis, göstericilere müdahale etmişti.