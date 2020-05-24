Kazakistan'da Ramazan Bayramı NUR Kazakistan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde kutluyor.

NUR Kazakistan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde kutluyor.

Salgın nedeniyle camilerde bayram namazının kılınmadığı ülkede bayram kutlamaları evlerde yapılıyor. Başkent Nur Sultan sokaklarında ve halka açık alanlarda kalabalık gözlemlenmiyor.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kutlama mesajında, Ramazan Bayramı'nın iyimserlik, huzur, yenilenme ve kendini geliştirme ruhuyla dolu kutsal ramazan ayının devamı olduğunu belirtti. İnsanlık, duyarlılık, alçakgönüllülük ve saygılı olmanın halkın kişiliğinin temelini oluşturduğuna işaret eden Tokayev, "Biz bunları genç nesle sarsılmaz yaşam prensibi olarak aşılamalıyız." ifadesini kullandı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, mesajında, İslam'ın barış, birlik ve istikrara çağırdığına işaret ederek "Bu değerler sadece Müslümanlara ait değil. Ramazan Bayramı, dini ne olursa olsun tüm Kazakistanlıları birleştiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Hacı Naurızbay Taganulı da mesajında, bu yıl karantinanın Müslümanların iyi işler yapmasına engel olmadığını belirterek camilerin 100 bine yakın düşük gelirli aileye yardım ettiğini ve gıda paketleri dağıtıldığını kaydetti.

Kaynak: AA