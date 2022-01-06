Kazakistan'da polis tarafından yapılan açıklamada, hükümet binalarına yapılan baskınlarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, protestocularla çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden polislerin sayısının 12'ye yükseldiği ifade edildi. - NURSULTAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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