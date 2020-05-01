Kazakistan'da petrol stoku tavan yaptı, üretim durabilir

Kazakistan'da depolama tesislerinin dolması ve önemli miktarda petrol stoku oluşması nedeniyle yataklardaki üretimin acil durdurulması riski bulunduğu belirtildi.

Kazakistan'da depolama tesislerinin dolması ve önemli miktarda petrol stoku oluşması nedeniyle yataklardaki üretimin acil durdurulması riski bulunduğu belirtildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Kazakistan'ın günlük petrol üretimini 390 bin varil azaltacağı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle