Kazakistan'da Parlamento seçiminin kesin sonuçları açıklandı
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Kazakistan'da Parlamento seçiminin kesin sonuçları açıklandı

12.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:26
Kazakistan'da Parlamento seçiminin kesin sonuçları açıklandı

NUR Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, parlamentonun alt kanadı Meclis milletvekillerini belirlemek için düzenlenen seçimin kesin sonuçlarını duyurdu.

NUR Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, parlamentonun alt kanadı Meclis milletvekillerini belirlemek için düzenlenen seçimin kesin sonuçlarını duyurdu.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonunca yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak'ta yapılan milletvekili seçiminde ülke içi ve dışında 7 milyon 241 bin 562 vatandaş oy kullandı.

Seçime katılan 5 siyasi parti arasından iktidardaki Nur Otan Partisi toplamda 5 milyon 148 bin 74 (yüzde 71,9) oy alarak birinci, Ak Yol Demokratik partisi 792 bin 828 (yüzde 10,95) oyla ikinci, Kazakistan Halk Partisi ise 659 bin 19 (yüzde 9,10) oyla üçüncü oldu.

Seçimde Auıl (Köy) Halk-Demokratik Partisi 383 bin 23 oy (yüzde 5,29), Adal (Dürüst) partisi de 258 bin 618 oyla (yüzde 3,57) parlamentoya girmek için gerekli yüzde 7 barajını geçemedi.

Böylece Kazakistan'da parlamentonun alt kanadı olan Meclisin 7. döneminde 5 yıl görev yapacak 107 milletvekilinin 98'i Nur Otan (76), Ak Yol (12) ve Kazakistan Halk Partisinden (10) temsil edilecek. Diğer 9 milletvekili ise Kazakistan Halk Asamblesi üyelerinden oluşacak.

Meclis ve Senatodan oluşan iki kanatlı yapıya sahip Kazakistan Parlamentosu, anayasa gereği "devletin en yüksek yasama organı" olarak tanımlanıyor.

Parlamentonun alt kanadı olan Meclis, 107 milletvekilinden oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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