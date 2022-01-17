Kazakistan'da Omicron varyantı nedeniyle günlük Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Kazakistan'da Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı 11 bini aştı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 524 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyonu geçti.

Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 13 bin 81'e yükseldi.

Uzmanlar, bu durumun ülkede bir hafta önce ilk kez görülen Omicron varyantıyla bağlantılı olduğunu ifade ediyor.

Bununla birlikte ülke genelinde ek kısıtlamalar da uygulanıyor. Şu anda AVM'ler başta olmak üzere eğlence mekanları, kapalı spor tesisleri gibi sosyal alanlara sadece Kovid-19 aşısı olanlar girebiliyor.