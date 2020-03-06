Kazakistan'da Ömer Seyfettin ölümünün 100. yılında anıldı

06.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:28

NUR Yazar Ömer Seyfettin, ölümünün 100. yılında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da etkinlikte anıldı.

Uluslararası Türk Akademisince (TWESCO), Nur Sultan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Nazarbayev Üniversitesi Kazak Dili ve Türkoloji Bölümünün katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri, diplomatlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Ömer Seyfettin'in hayatını anlatan sunumlar yapıldı, YEE öğrencileri yazarın eserlerinden parçalar okudu.

Büyükelçi Ekici, burada yaptığı konuşmada, Ömer Seyfettin'i Kazakistan'da anmanın hem Türkiye hem de Türk cumhuriyetleri acısından önemli olduğunu belirtti.

Ömer Seyfettin'in eserlerini, yabancı kelimelerden arındırılmış Türkçeyle yazdığına dikkati çeken Ekici, "Yazar, o dönemin toplumsal değerlerini de hikayesine aktarmış." dedi.

Ekici, TWESCO'nun etkinliklerinin tüm Türk cumhuriyetleri için önemli olduğunu ve her zaman desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

"Diğer Türk devletlerinde de Ömer Seyfettin'le ilgili etkinlikler yapılacak"

TWESCO Başkanı Kıdırali, Türk dünyasının büyük şahsiyetlerinin, edebiyat, tarih, dil gibi halkları yakınlaştırdığını söyledi.

Ömer Seyfettin'in Türk kimliğinin oluşmasında katkısı bulunan büyük yazar olduğunun altını çizen Kıdırali, "Ömer Seyfettin'in fikirleri, Atatürk'ün reformlarını etkilemiştir. Bu nedenle Türkiye'de nasıl Abay okutuluyorsa bizim gençlerimiz de Ömer Seyfettin'i bilmeli." ifadesini kullandı.

Kıdırali, Seyfettin'in eserlerinin akademi tarafından hazırlanan "Orta Türk Edebiyatı" ders kitabında yer aldığını, bu kitabın aracılığıyla yazarın kitaplarının tüm Türk coğrafyasında okullarda okutulacağını kaydetti.

Yazarın kitaplarının diğer Türk lehçelerine de çevrilerek kitap halinde yayımlanacağını aktaran Kıdırali, diğer Türk devletlerinde de Seyfettin ile ilgili etkinliklerin yapılacağını belirtti.

Kıdırali, "Yazarın, tarihteki değerli kavramlarımızın yeniden halkla kavuşmasında büyük etkisi oldu. Ömer Seyfettin sadece Türkiye'nin değil Türk ismini yaşatan yazar olarak Türk dünyasının ortak değeridir." dedi.

1884'de Balıkesirde doğan yazar Ömer Seyfettin, 6 Mart 1920'de İstanbul'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA