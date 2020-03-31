Kazakistan'da öğretmenlerden yüz maskesi üretimine destek NUR Kazakistanlı öğretmenler, hayata geçirdikleri çalışmayla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zaman zaman karşılaşılan maske eksikliğini gidermeye çalışıyor.

NUR Kazakistanlı öğretmenler, hayata geçirdikleri çalışmayla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zaman zaman karşılaşılan maske eksikliğini gidermeye çalışıyor.

Türkistan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge öğretmenleri, eczanelerdeki maske eksikliği nedeniyle başlattıkları çalışma kapsamında, yüz maskeleri dikiyor ve halka ücretsiz dağıtıyor.

Bugüne kadar yerel halka 91 binden fazla maske dağıtan öğretmenler, toplumun iyiliği için çalışmanın vatandaşlık görevi olduğunu ifade etti.

Söz konusu çalışmaya katılan öğretmenlerden Aygül Arıstanbekova, yerel halkın, salgın nedeniyle eczanelerden maske temin etme konusundaki endişeleri üzerine bu çalışmayı hayata geçirmeye karar verdiklerini belirterek, "Böylece salgınla mücadeleye katkı sağlamak istedik." dedi.

18 milyon 600 bin nüfuslu Kazakistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle günde 700 bin yüz maskesi üretilmesine rağmen bu ürün zaman zaman eczanelerde bulunamıyor.

Kaynak: AA