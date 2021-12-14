Kazakistan'da Nizami Gencevi eserlerinin sanat albümü tanıtıldı

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Azerbaycanlı şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin şiirlerinden esinlenerek yapılan minyatür resimlerin yer aldığı sanat albümünü tanıttı.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı-Elbaşı Kütüphanesi ile iş birliğinde düzenlenen törene TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Yardımcısı Nurgisa Daueşov, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı İcra Direktörü Kayrat Sarıbay, Elbaşı Kütüphanesi Müdürü Bakıtcan Temirbolat, Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Agalar Atamoglanov'un yanı sıra Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'ın diplomatik misyon temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Kaseinov, törende yaptığı konuşmada, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla bu yıl doğumunun 880. yılı dolayısıyla "Nizami Gencevi Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Nizami Gencevi'nin tüm Türk dünyasının ortak şairi olduğunu anlatan Kaseinov, TÜRKSOY olarak yıl boyunca kapsamlı anma etkinliklerine imza attıklarını bildirdi.

Kaseinov, özellikle büyük şair ve düşünürün mirasını dünya genelinde tanıtmak amacıyla Nizami Gencevi şiirlerinden esinlenerek yapılan minyatür resimlerin yer aldığı sanat albümünü hazırladıklarını kaydederek "Sanat albümü 100'den fazla resimden oluşuyor. Daha büyük kitlelere ulaşması açısından İngilizce olarak basıldı." dedi.

Tören kapsamında katılımcılar tarafından Nizami Gencevi eserlerinin dünya edebiyatındaki rolü, değeri ve şairin hayatına ilişkin sunumlar yapıldı.

Etkinlik sergi ile sona erdi.