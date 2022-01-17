Kazakistan'da Nazarbayev'in yeğeni Ulusal Güvenlik Komitesindeki görevinden alındı - Haberler
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Kazakistan'da Nazarbayev'in yeğeni Ulusal Güvenlik Komitesindeki görevinden alındı

Kazakistan'da Nazarbayev'in yeğeni Ulusal Güvenlik Komitesindeki görevinden alındı
AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan'da Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni Samat Abiş'in Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Birinci Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.

NUR Kazakistan'da Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni Samat Abiş'in Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Birinci Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Abiş'in ülkenin Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Birinci Yardımcılığı görevinden alındığı belirtildi.

Daha önce eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov ve yardımcılarının vatana ihanet suçu işledikleri şüphesiyle gözaltına alındıkları ancak Abiş'in görevine devam ettiği ifade edilmişti.

Nursultan Nazarbayev'in damadı Timur Kulibayev'in da Ulusal Girişimciler Odası Atameken'in Başkanlığı görevinden istifa ettiği açıklandı.

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AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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