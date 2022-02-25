Kazakistan'da Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva meclisteki görevini bıraktı

NUR Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in büyük kızı Dariga Nazarbayeva, milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kazakistan Parlamentosu'nun alt kanadı Meclis'te 2021'den bu yana milletvekili olan Nazarbayeva, ocak ayında ülkede meydana gelen olaylardan sonra ilk kez konuştu.

Nazarbayeva, yaptığı açıklamada, "Bugün parlamentonun meclis üyeliğinden istifa etmeye ve tamamen sosyal, insani, kültürel ve yardım faaliyetlerine odaklanmaya karar verdim." dedi.

Ocaktaki olaylara değinen Nazarbayeva, ülkede kalkınmanın barış ve birlik olmadan mümkün olmadığını söyledi.

Nazarbayeva, "Vatanımızın bugünü ve geleceği, egemenliği ve bağımsızlığı için birlik ve beraberliğimizi göstermeliyiz. Ülkeme ve onun çıkarlarına hizmet etmeye devam edeceğim. Bunun için resmi bir göreve ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'da bu yıl ocak ayında meydana gelen olaylardan sonra kurucu cumhurbaşkanı Nazarbayev'in siyasi yetkileri kaldırılmış, ailesi ve yakınları ise devletin üst düzey görevlerinden alınmıştı.