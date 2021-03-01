Kazakistan'da "Minnettarlık Günü" kutlanıyor

NUR Kazakistan'da 1 Mart Minnettarlık Günü, Sovyetler Birliği döneminde Josef Stalin'in totaliter rejimi altında ülkeye sürgün edilen etnik grupların kendilerine kucak açan Kazak halkına şükranlarını ilettiği gün olarak kutlanıyor.

NUR Kazakistan'da 1 Mart Minnettarlık Günü, Sovyetler Birliği döneminde Josef Stalin'in totaliter rejimi altında ülkeye sürgün edilen etnik grupların kendilerine kucak açan Kazak halkına şükranlarını ilettiği gün olarak kutlanıyor.

Bu yıl 1 Mart Minnettarlık Günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi etkinliklerle kutlandı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, gün dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Minnettarlık Günü'nün ülke halkının nezaketini, merhametini ve birliğini temsil ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de mesajında, Minnettarlık Günü'nün halkın yıkılmaz birliğinin sembolü olduğuna dikkati çekerek, "Kazak topraklarında barış ve uyumu güçlendiren vatandaşlarımız ülkenin kalkınmasına da paha biçilemez katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19. ve 20. yüzyıllarda çeşitli sebeplerle 6 milyona yakın kişinin Kazakistan'a sürgün edildiğini anımsatarak "Bir yandan siyasi baskı, diğer yandan açlık ve yoksullukla yüzleşmek zorunda kalan Kazak halkı, kendi zorluklarına rağmen farklı koşullarda Ulu Bozkırın kutsal topraklarına sığınan çok sayıda etnik gruba elini uzatmış, onları bir sofra başına toplamışlardır." dedi.

Saparbekuly, Kazak halkının totaliter rejime karşı insanlığın en güzel örneğini gösterdiğini kaydederek, "Yesevi ve Abay'ın öğretilerinin ışığında Kazaklar misafirlerine ellerinden gelen yardımı gösterdi. Böylece Kazakistan, yüzlerce etnik grubun kutsal yuvası ve ana vatanına dönüştü." ifadesini kullandı.

Kazakistan hükümetinin bağımsızlık sonrası ülkedeki çeşitli etnik ve dini gruplara yönelik hoşgörü tutumuna dayanan politika yürüttüğünü anlatan Saparbekuly, "Kazak halkının misafirperverliği ve hoşgörüsünü vurgulamak amacıyla Elbaşı Nursultan Nazarbayev, 2016 yılında 1 Mart'ı resmi olarak 'Minnettarlık Günü' olarak ilan etti. Böylece, her yıl bu tarihte Kazakistan'da yaşayan tüm etnik grupların birbirine ve onları zor şartlarda bağrına basan Kazak halkına teşekkür etme günü olarak kutlanıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova