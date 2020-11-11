Kazakistan'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı düzenlendi

NUR Kazakistan'ın Çimkent şehrinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında bin fidan toprakla buluşturuldu.

NUR Kazakistan'ın Çimkent şehrinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında bin fidan toprakla buluşturuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA) desteği ile Kazakistan'ın üçüncü büyük şehri Çimkent'te gerçekleşen fidan dikimi törenine, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Çimkent Valisi Murat Aytenov, TİKA Nur Sultan Koordinatör Yardımcısı İslam İsmail'in yanı sıra gönüllüler katıldı.

Çimkent Devlet Dendrolojik Parkı'ndaki ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinlikte bin fidan toprakla buluşturuldu.

Aytenov, törende, her yıl Çimkent'te milyona yakın fidan dikildiğini kaydederek, kardeş ülke Türkiye'deki Milli Ağaçlandırma Günü'nün ülkesine de yansımış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ise bu gibi etkinliklerin yapılmasının iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı