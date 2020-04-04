Kazakistan'da maske talebi artıyor - NUR 18 milyon 600 bin nüfuslu Kazakistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan maske talebini karşılamak için üreticiler tam kapasite çalışıyor.

18 milyon 600 bin nüfuslu Kazakistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan maske talebini karşılamak için üreticiler tam kapasite çalışıyor.

Bu arada Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 36 artarak 500'e ulaştı. Bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 oldu, iyileşenlerin sayısı 6 artarak 35'e çıktı.

Cambıl Valiliğinden yapılan açıklamada, Kırgızistan'dan gelen ve karantinaya alınan 59 yaşındaki Türkiye vatandaşının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Yurt dışından vatandaşların tahliyesi sürerken, Türkiye'den 125 vatandaş getirilerek karantinaya alındı.

Yerel basının haberine göre, Kazakistanlı uzmanlar, Kovid-19'un laboratuvar teşhisi için hızlı test sistemi geliştirdi. 5 saatte virüsü tanılayabilecek test sistemi, ilgili araştırmalar yapıldıktan 2 ay sonra uygulamaya konulabilecek.

Kaynak: AA