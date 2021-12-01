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Kazakistan'da Kurucu Cumhurbaşkanı Günü kutlandı

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Kazakistan'da Kurucu Cumhurbaşkanı Günü kutlandı

NUR Kazakistan'da resmi tatil olan 1 Aralık Kurucu Cumhurbaşkanı Günü dolayısıyla ülke genelinde kutlamalar yapıldı.

NUR Kazakistan'da resmi tatil olan 1 Aralık Kurucu Cumhurbaşkanı Günü dolayısıyla ülke genelinde kutlamalar yapıldı.

Kazakistan'ın bağımsızlığında önemli bir tarih olarak kabul edilen 1 Aralık, 2012 yılından itibaren ülkede Kurucu Cumhurbaşkanı Günü olarak kutlanıyor.

Bu yıl da kutlamalar Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda önünde mavi bayrağı göndere çekme töreniyle başladı.

Gün boyu ülke genelinde milli ve kültürel değerleri konu alan etkinlikler düzenlendi. Müzelerde özel sergiler açıldı. Bugün dünyaya gelen bebeklere hediyeler dağıtıldı.

Kazakistan Merkez Bankası da yakında tedavüle çıkarılması planlanan, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in resminin yer aldığı, nominal değeri 20 bin Tenge olan yeni banknotu tanıttı.

Ulusal televizyon kanallarında Nazarbayev'in hayatını ve cumhurbaşkanlığı görevini anlatan filmler gösterildi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsız bir ülke olarak adını duyuran Kazakistan, bundan tam 30 yıl önce bugün ilk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

Söz konusu seçimlerde halkın yüzde 98,7'sinin evet oyunu alan 51 yaşındaki Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Nazarbayev, 28 yıl Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış, 19 Mart 2019'da görevini devretme kararı almıştı.

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AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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