Kazakistan'da kurban bağışı çevrim içi yapılacak
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Kazakistan'da kurban bağışı çevrim içi yapılacak

Kazakistan'da kurban bağışı çevrim içi yapılacak
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kazakistan'da geçen yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşların çevrim içi bağış yapabilecekleri bildirildi.

NUR Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kazakistan'da geçen yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşların çevrim içi bağış yapabilecekleri bildirildi.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Naurızbay Hacı Taganulı, basın toplantısında, bu yıl ülkede bayram namazının 20 Temmuz'da saat 07.00'de kılınacağını belirtti.

Taganulı, "2021'de kurban bağışı iki şekilde gerçekleşecek. Virüsün bulaşma hızına göre kırmızı kategoride yer alan riskli bölgelerde kurban bağışı sadece çevrim içi yapılacak. Diğer orta ve düşük riskli şehirlerde ise vatandaşlarımız hem çevrim içi hem geleneksel yöntemle bağışta bulunabilecek. Söz konusu bölgelerde kurban kesim yerlerinde sıkı sıhhi tedbirleri uygulanacak." dedi.

Vatandaşların çevrim içi kurban bağışı yapabilmeleri için qurban2021.kz adlı site oluşturduklarını aktaran Taganulı, "Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da siteye giriş yaparak bağışlardan yararlanmak için başvurabilecekler." diye konuştu.

Camilerde cemaatle bayram namazı kılınmayacak

Kazakistan'ın Sıhhi Baş Hekimi Yerlan Kiyasov'un imzaladığı yeni genelgeye göre, Kovid-19'un hızlı bulaşan türü Delta varyantının ülke genelinde görülmesiyle kırmızı kategoride yer alan riskli bölgelerdeki camilerde cemaatle bayram namazı kılınmayacak.

Sarı ve yeşil kategorideki kentlerde ise sıkı sıhhi tedbirler kapsamında vatandaşların bayram namazlarını camilerde kılmalarına izin verilecek.

Ülkede başkent Nur Sultan dahil 13 bölge kırmızı kategoride yer alırken Almatı, Jambıl eyaletleri sarı, Doğu Kazakistan ve Türkistan eyaletler ise yeşil kategoride bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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