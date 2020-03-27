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Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Güncel

Kazakistan'da kültürel ve spor faaliyetleri "eve taşındı" - NUR

Kazakistanlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan tedbirler nedeniyle eve teslimat hizmetine yöneldi.

27.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:39
Kazakistan'da kültürel ve spor faaliyetleri 'eve taşındı' - NUR

Kazakistanlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan tedbirler nedeniyle eve teslimat hizmetine yöneldi.

Kazakistan, Kovid-19'un Çin'de yoğunlaştığı ilk günlerden itibaren salgına karşı aldığı tedbirleri, iki hafta önce topraklarında ilk vakanın görülmesiyle güçlendirdi.

Ülkede olağanüstü hal (OHAL), Nur Sultan ve Almatı şehirlerinin karantinaya alınmasıyla alışveriş merkezlerinin kapatılması, vatandaşların evlerinden dışarı çıkmalarının kısıtlanması ve toplu taşımanın sınırlandırılması, halkı "eve teslimat" seçeneğine yöneltti.

Çeşitli indirim ve promosyonlar uygulayan kafe, restoran ve ev dekorasyon mağazalarının satışlarında eve teslimatlar yüzde 40 arttı.

E-devlet uygulaması üzerinden hizmet alımı için kamu dairelerinden sağlanması gereken elektronik imzalar da internetten verilmeye başlandı.

Böylece, vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkmadan elektronik imzayla işlemlerini yapabilecek.

Kültürel faaliyetler de "eve taşındı"

Salgın nedeniyle kültürel ve spor faaliyetleri de çevirimiçi düzenlenmeye başlandı.

Ülkede sanatçılar internet üzerinden konser veriyor, yazarlar okurlarıyla görüşüyor, sporcular da eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Astana Opera ve Bale Tiyatrosu da internet üzerinden sahneleyeceği oyun ve operaların listesini yayımladı.

OHAL kapsamında 16 Mart'tan bu yana üniversitelerde uzaktan eğitim sürerken, salgın nedeniyle tatil edilen orta öğretim kurumlarının da 6 Nisan'da uzaktan eğitime geçmesi bekleniyor.

Vaka sayısı 124'e çıktı

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, 13 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 124'e ulaştığını duyurdu.

Ülkede 2 kişi iyileşmiş, 1 kişi de yaşamını yitirmişti.

Kazakistan'da kültürel ve spor faaliyetleri 'eve taşındı' - NUR

Kaynak: AA

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Kazakistan'da kültürel ve spor faaliyetleri "eve taşındı" - NUR

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