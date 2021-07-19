Kazakistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış hükümeti acil harekete geçirdi
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Kazakistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış hükümeti acil harekete geçirdi

Kazakistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış hükümeti acil harekete geçirdi
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Kazakistan'da, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için hükümetin acil harekete geçtiği bildirildi.

NUR Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Kazakistan'da, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için hükümetin acil harekete geçtiği bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümet üyeleri ve eyalet valileri ile ülkedeki mevcut epidemiyolojik duruma ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, son dönemde günlük Kovid-19 vaka sayısının hızla artarak 5 binlerin üzerine çıktığını kaydetti.

Kritik kategorideki hasta sayısının arttığına dikkati çeken Tokayev, "Bu durumun son derece endişe verici olduğunu çok açık konuşmalıyız." dedi.

Tokayev, ülkede epidemiyolojik durumun iyiye gitmediğine işaret ederek, gerekli önlemlerin alınması için hükümete acil harekete geçme talimatı verdi.

Buna göre, hükümet ilk olarak aşılamalarda geride kalan bölgelere ulaşmak amacıyla mobil ekipler oluşturacak. Aşı karşıtı insanların sosyolojik portreleri çıkarılacak. Alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlarda gerekli önlemler alınacak. Eylül ayında üretilmeye başlayacak olan yerli aşı QazVak'ın üçüncü ülkelere tanıtım çalışmalarına yoğunluk verilecek.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 5 bin 317 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 500 bine yaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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