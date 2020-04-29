Kazakistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetilmeye başlandı - NUR
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Kazakistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetilmeye başlandı - NUR

Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve salgına karşı önlemler artıyor.

Kazakistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetilmeye başlandı - NUR
29.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:32

Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve salgına karşı önlemler artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saatte vaka sayısının 5 bin 841 artarak 99 bin 399'a çıktığını, yeni vakaların yüzde 44,9'unda salgın belirtilerinin bulunmadığını açıkladı.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 1830 artarak 10 bin 286'ya, ölü sayısının da 108 artarak 972'ye ulaştığı kaydedildi.

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısı 2 bin 220 artarak 50 bin 646'ya çıktı.

İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 199 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu, son 24 saatte 164 bin olmak üzere bugüne kadar toplam 3 milyon 300 binden fazla test yapıldığını belirtti.

Ukrayna'da vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, 33'ü çocuk, 133'ü sağlık çalışanı olmak üzere 456 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 9 bin 866'ya yükseldiğini bildirdi.

Vakaların 672'sinin çocuk ve 1976'sının sağlık personeli olduğuna işaret eden Stepanov, sağlığına kavuşan sayısının 1103'e, ölü sayısının da 11 artarak 250'ye çıktığını dile getirdi.

Moldova'da Kovid-19'dan 109 kişi öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 109'a, taburcu olanların sayısı da 129 artarak 1114'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 638 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da 60 kişinin daha test sonuçları pozitif çıktı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 59 artarak 3 bin 78'e yükseldi.

Vaka sayısının zirve noktayı geçme aşamasında olduğu ülkede karantina kurallarının gevşetilmesiyle daha önce boş kalan sokaklarda araç ve kişi sayısının arttığı gözlemlendi.

27 Nisan itibarıyla evlerin bahçesinde gezinme, yazlıklara gitme, bazı işletmelere çalışma izni verilen başkent Nur Sultan'ın caddelerinin yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladığı görüldü.

Nur Sultan Valiliği, dışarıda koruyucu maske ve eldiven takılması gerektiği uyarısını yineledi.

Ülkede uzaktan eğitim sürerken, alışveriş merkezleri, sinemalar ve halka açık alanlar kapalı kalmaya devam ediyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Yuriy İlyin, olağanüstü hal kurallarını ihlal eden 6 bin 500 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Ülkede en son iyileşenlerin sayısı 774, hayatını kaybedenlerin sayısı da 25 olarak açıklanmıştı.

Kırgızistan'da 21 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, Kovid-19 vaka sayısının 21 artarak 729'a, taburcu edilenlerin sayısının da 437'ye çıktığını belirtti.

Usenbayev, 1000 kişinin hastanede, 3 bin kişinin de ev karantinasında tutulduğunu ifade etti.

Kırgızistan Kovid-19'la Mücadele Karargahı sorumlusu Başbakan Yardımcısı Kubatbek Boronov, ülkede salgını kontrol altına aldıklarını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nurlan Niyazaliyev de 15'ten fazla ülkeden 7 bin 888 vatandaşın tahliye edildiğini, 58 ülkeden daha dönmek isteyen vatandaşların büyükelçiliklere başvurduğunu söyledi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Ermenistan'da 65 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 65 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1932'ye ulaştı.

Bugüne kadar 20 bin 189 test yapılan ülkede 900 kişi iyileşti, 30 kişi hayatını kaybetti, 1000 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 520'ye yükseldi

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 6 artarak 520'ye, iyileşenlerin sayısının da 168'e çıktığı aktarıldı.

Bugüne kadar ülkede virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da 16 yeni vaka, 2 iyileşme

Özbekistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 16 artarak 1955, taburcu olanların sayısı da 2 artarak 994 oldu.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, 953 kişinin tedavisi sürüyor.

Toplam 260 bin testin yapıldığı ülkede, 81 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan'da salgına karşı önlemler artırılıyor

Duşanbe Belediyesi, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehirdeki kıyafet pazarlarının 10 Mayıs'a kadar kapatılmasını kararlaştırdı. Pazarlarda kapsamlı dezenfeksiyonun yapılacağı aktarıldı.

Tacik makamları, ülkede henüz Kovid-19 vakası tespit edilmediğini öne sürerken, Sağlık Bakanlığı Duşanbe'deki bir hastanede zatürreden tedavi gören 11 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Azerbaycan'ın sınırı 31 Mayıs'a kadar kapalı olacak

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, ülkeye giriş ve çıkışlarda uygulanan kısıtlamaların süresinin 31 Mayıs'a uzatılması kararı aldı. Bu uygulamadan charter uçuşlar ve yük taşımacılığı muaf tutuldu.

Bugüne kadar 1717 vakanın tespit edildiği ülkede Kovid-19 tespit edilen 1221 kişi iyileşmiş, 22 kişi de yaşamını yitirmişti.

Kazakistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetilmeye başlandı - NUR

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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