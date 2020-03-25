"Kazakistan'da Kovid-19 ile ilgili durum kontrol altında" - NUR SULTAN Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önlemler artıyor.

Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önlemler artıyor.

Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulanmaya başlandı. Salgının tespit edildiği bölgelerin girişlerine beton bloklar yerleştirilerek, asker, polis ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı. Şehir ve ilçelere giriş yapanların kimlik ve sağlık kontrolleri yapılıyor.

OHAL uygulanan bölgelerde 20.00 - 07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Halk sadece gündüz güzergah listesini doldurarak market, eczane ve hastaneye gidebilecek.

Cumhurbaşkanı Sooronay Ceenbekov, halka hitabında, ailelerin ve toplumun sağlığı için OHAL kurallarına uyulmasını istedi.

Kırgızistan'da 2 vakanın daha tespit edilmesiyle toplam sayı 44'e ulaştı.

"Kovid-19 ile ilgili durum kontrol altında"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ziyaret ettiği Ulusal Biyoteknoloji Merkezinde yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile ilgili durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Karantina kurallarına uymak ve paniğe kapılmamak gerektiğinin altını çizen Tokayev, "Salgın hastalıklar iyimserlik ve neşenin hüküm sürdüğü yerlerden uzaklaşıyor. Enfeksiyon depresyonda olan ve kötümser insanları etkiliyor." dedi.

Tokayev'e merkezin uzmanları tarafından DNA'nın yapay sentezi yoluyla geliştirilen Kovid-19 test sisteminin tanıtımı yapıldı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 1 kişi artarak 80'e çıktığını belirtirken, Enformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanı Dauren Abayev, hastalardan ikisinin iyileştiğini ve yarın taburcu edileceğini aktardı.

Başkent Nur Sultan'da sokaklar, duraklar ve diğer kamuya açık alanlarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı. Söz konusu çalışmaların Çimkent, Aktau, Atırau, Karaganda, Kızıloada, Taraz ve diğer şehirlerde de yapılması bekleniyor.

Talebin artmasıyla maske açığının oluştuğu Kazakistan'da, giysi tasarımcıları, "İyilik çağrısı" adıyla başlattıkları eylem kapsamında ürettikleri maske, bornoz, koruma gözlüğü gibi ürünleri sağlık ile sosyal hizmetleri ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıttı.

Rusya'da tüm çalışanlara idari izin

Başkent Moskova'da tüm alışveriş merkezlerindeki sportif tesisler kapatıldı. Banka, diş hastaneleri ve klinikler ise hizmet vermeye devam edecek. Ülkedeki tüm çalışanlar, 28 Mart - 5 Nisan tarihler arası idari izne çıkacak.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 658 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna da acil duruma geçiyor

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, kabine üyeleriyle yaptığı toplantıda, salgına karşı tedbir amacıyla 30 gün süreyle "acil durum" ilan edileceğini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği Ukrayna'da, vaka sayısı 113 olarak açıklanmıştı.

Belarus'ta 86 vaka

Belarus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 rastlanan kişi sayısının 86'ya ulaştığını, 23 bin kişiye de virüs testi yapıldığını açıkladı.

Özbekistan'da maske takmayanlara para cezası

Ülkede halka açık yerlerde maske takmayan kişilere para cezası uygulanmaya başlandı.

Bakanlar Kurulu'na bağlı Devlet Sıhhi Epidemoloji Kurumu Müdürü Prof. Dr. Nurmat Atabekov, ülkede 20 bin kişinin karantina altında tutulduğunu kaydetti.

Atabekov, 6 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 56'ya ulaştığını, 4 hastanın durumunun ağır olduğunu aktardı.

Tacikistan'da henüz Kovid-19 vakası görülmedi

Kovid-19'un henüz rastlanmadığı Tacikistan'da, salgını önleme tedbirleri kapsamında yurt dışından gelenlere 14 günlük zorunlu karantina uygulaması sürürken, 3 bin 156 kişi karantina altında tutuluyor.

Tacikistan Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19'un tespit edilmediğini belirterek, halkı salgının rastlandığı yönündeki dedikodulara inanmaması konusunda uyardı.

Kaynak: AA