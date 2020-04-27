Kazakistan'da Kovid-19'dan zarar gören işletmelere ve kişilere 14 milyar dolar destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kazakistan'da Kovid-19'dan zarar gören işletmelere ve kişilere 14 milyar dolar destek - Haberler
Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Güncel, Haber

Kazakistan'da Kovid-19'dan zarar gören işletmelere ve kişilere 14 milyar dolar destek

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören kişilere ve iş dünyasına sağlanan destek paketinin yaklaşık 6 trilyon tenge (yaklaşık 14 milyar dolar) olduğunu bildirdi.

27.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:32
Kazakistan'da Kovid-19'dan zarar gören işletmelere ve kişilere 14 milyar dolar destek

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören kişilere ve iş dünyasına sağlanan destek paketinin yaklaşık 6 trilyon tenge (yaklaşık 14 milyar dolar) olduğunu bildirdi.

Tokayev, yayımladığı halka hitabında, ülkenin 16 Mart itibarıyla olağanüstü hal (OHAL) rejiminde yaşadığını belirterek, "Bu dönem çoğu vatandaşımız için zor oldu. Kimilerinin geliri düştü, kimileri işsiz kaldı, kimileri de hayat planını değiştirmek zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

Zor günlerde kimsenin sorunlarıyla baş başa kalamayacağına işaret eden Tokayev, daha önceden duyurduğu destek paketleri kapsamında 4 milyon 250 bin kişiye mali destek verildiğini aktardı.

Tokayev, 570 bin kişiye gıda paketleri dağıtıldığını, 1 milyon 100 bin kişiye daha gıda paketlerinin verileceğini kaydederek, nisan ve mayısta 1,6 milyon kişinin kamu hizmetleri ödemeleri için devletten destek alacağını bildirdi.

"Milli Banka kapsamlı planı hazırlayacak

1,6 milyondan fazla kişi ile 11,5 bin küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) için kredi ödeme süresinin ertelendiğini ve KOBİ'lerin zor durumda olduğunu belirten Tokayev, "Eğer biz bugün onların hayatta kalması için destek vermezsek, ülke ekonomisinin iyileşmesi söz konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Tokayev, vergi teşviklerinin 700 binden fazla şirketi kapsadığı ve KOBİ'ler için uygun faizli kredilerin tahsis edildiği bilgisini de paylaştı.

Kişilere ve iş dünyasına sağlanan destek paketinin yaklaşık 6 trilyon tenge (yaklaşık 14 milyar dolar) olduğunu bildiren Tokayev, kriz sonrası sağlık alanının geliştirilmesine öncelik vereceklerini vurguladı.

Tokayev, "Genel olarak şimdiden kriz sonrası döneme hazırlanmalıyız. Milli Banka, 11 Mayıs'a kadar daha çok zarar gören alanları destek dahil ekonomik büyümenin iyileştirilmesiyle ilgili kapsamlı planı hazırlayacak. Ülkemiz gelişmenin yeni kaliteli aşamasına geçiyor. Aslında yeni gerçeklikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, salgının ekonomiye yansımalarını gidermek için destek maaşları, gıda paketleri, kredi imtiyazları ve vergi muafiyeti gibi kolaylıkları içeren 10 milyar dolarlık önlem paketi açıklamıştı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler...
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Haberler
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Naci Bostancı Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Harun Tan Yıldız Tilbe Murat Dalkılıç Rafet El Roman
Spor Falcao Mesut Özil Fatih Terim Mauricio Isla Kevin Prince Boateng
Daha Fazla İsveç Ankara Avrupa Futbolcu
Şu an buradasınız: Kazakistan'da Kovid-19'dan zarar gören işletmelere ve kişilere 14 milyar dolar destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 12:31:10. #1.15#
title