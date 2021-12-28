Kazakistan'da Kovid-19 aşısı olmayanlara ek kısıtlamalar getirilmesi önerildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazakistan'da Kovid-19 aşısı olmayanlara ek kısıtlamalar getirilmesi önerildi

Kazakistan'da Kovid-19 aşısı olmayanlara ek kısıtlamalar getirilmesi önerildi
AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan'da gelecek aydan itibaren sağlık gerekçesi bulunmaksızın Kovid-19 aşısı olmayı reddeden vatandaşlara karşı sosyal alanlarda ek kısıtlamalar uygulanabilir.

NUR Kazakistan'da gelecek aydan itibaren sağlık gerekçesi bulunmaksızın Kovid-19 aşısı olmayı reddeden vatandaşlara karşı sosyal alanlarda ek kısıtlamalar uygulanabilir.

Kazakistan Sağlık Bakanı Vekili Jandos Burkitbayev, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkedeki epidemiyolojik durumun kontrol altında olduğunu ancak son dönemde dünyada hızla yayılmaya başlayan Kovid-19'un Omicron varyantından endişe duyduklarını bildirdi.

Bakanlık olarak bunun için ek tedbirlerin getirilmesini önerdiklerini belirten Burkitbayev, "Alışveriş ve eğlence merkezlerine, kapalı pazar yerlerine, spor ve sağlık tesislerine, yoga, yüzme havuzu, sauna, banka ve posta şubeleri, halka kamu hizmeti sunma merkezlerine sadece Kovid-19'a karşı tam aşı olmuş 'yeşil' kategorideki kişilerin girişlerine izin verilmesini öneriyoruz." dedi.

Söz konusu yeni tedbirler, hükümetin Kovid-19 Komisyonu tarafından onaylanması halinde 5 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son haftalarda Kovid-19'a yakalanma oranı yüzde 32 azaldı.

Günlük vaka sayısının 500'ün altına indiği ülkede, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı da 8,5 milyona ulaştı.

Kabus bitmiyor! Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant Delmicron, şiddetli semptomlara neden olabilir

Kabus bitmiyor! Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant Delmicron, şiddetli semptomlara neden olabilir

 Türkiye'ye korku salan Omicron varyantının yeni belirtileri kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntı

Türkiye'ye korku salan Omicron varyantının yeni belirtileri kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntı

 Omicron varyantı nedeniyle Koç ve Boğaziçi üniversitelerinde online eğitim kararı alındı

Omicron varyantı nedeniyle Koç ve Boğaziçi üniversitelerinde online eğitim kararı alındı

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title