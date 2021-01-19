Kazakistan'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama 1 Şubat'ta başlayacak
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Kazakistan'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama 1 Şubat'ta başlayacak

19.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:29
Kazakistan'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama 1 Şubat'ta başlayacak

NUR Kazakistan'da 1 Şubat'tan itibaren Rus aşısı Sputnik V aşısı ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılamanın başlatılacağı duyuruldu.

NUR Kazakistan'da 1 Şubat'tan itibaren Rus aşısı Sputnik V aşısı ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılamanın başlatılacağı duyuruldu.

Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki yeni kurulan hükümet, ilk toplantısında, ülkenin epidemiyolojik durumu ele alındı.

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, toplantıda sunduğu raporda, 1 Şubat'tan itibaren ülkede Rus aşısı Sputnik V ile Kovid-19'a karşı toplu aşılamanın başlatılacağını bildirdi.

Ülkedeki toplu aşılamanın 6 aşamada yürütüleceği bilgisini paylaşan Tsoy, ilk olarak enfeksiyon riski yüksek olan sağlık çalışanları, öğretim üyeleri, emniyet güçleri ile kalp, akciğer ve şeker hastalıkları olan vatandaşlar ve üniversite öğrencilerinin aşılamaya alınacağını kaydetti.

Tsoy, toplamda yıl sonuna kadar yaklaşık 6 milyon kişiye aşı yapılacağını belirterek, yerli aşı adayının (QazKovid-in) insan üzerinde denendiği üçüncü faz aşamasında olduğunu da aktardı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında aşı üretimiyle ilgili varılan anlaşma kapsamında, ülkedeki Karagandı İlaç Kompleksi bünyesinde Kovid-19'a karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V'nin üretimi başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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