Kazakistan'da Kovid-19'a karşı tek doz aşı olan kişi sayısı 3 milyonu geçti
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Kazakistan'da Kovid-19'a karşı tek doz aşı olan kişi sayısı 3 milyonu geçti

Kazakistan'da Kovid-19'a karşı tek doz aşı olan kişi sayısı 3 milyonu geçti
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tek doz aşı olan kişi sayısının 3 milyonu geçtiği bildirildi.

NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tek doz aşı olan kişi sayısının 3 milyonu geçtiği bildirildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Yaklaşık 19 milyon nüfuslu ülkede dün itibarıyla Kovid-19'a karşı tek doz aşı olan kişi sayısı 3 milyonu geçerken çift doz aşı olan kişi sayısı ise 2 milyona yaklaştı.

Kitlesel aşılamanın 1 Şubat'ta başladığı ülkede yıl sonuna kadar 10 milyon kişiye aşının tek dozunun uygulanması planlanıyor.

Son iki haftada günlük vaka sayısının 1000'lerin üzerine çıktığı Kazakistan'da Kovid-19'un "Delta" varyantının görülmesiyle aşılama kampanyasını hızlandırma faaliyetleri sürüyor.

Özellikle başkent Nur Sultan'da vatandaşları aşıya teşvik etmek amacıyla ev, araba ve çeşitli hediye çekilişleri düzenleniyor.

Kazakistan'da Kovid-19 ile mücadelede Rus aşısı Sputnik V, Çin aşıları Hayat-Vax ve Sinovac ile yerli aşı QazVak kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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