Kazakistan'da Kovid-19'a karşı önlemler artırılıyor - NUR
Kentteki ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapılması Maske dağıtımı NUR SULTAN - Başkent Nur Sultan'da binaların dezenfeksiyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gönüllüler ihtiyaç sahiplerine yüz maskeleri, ilaçlar ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor.
05.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:26
Kentteki ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapılması
Maske dağıtımı NUR SULTAN - Başkent Nur Sultan'da binaların dezenfeksiyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gönüllüler ihtiyaç sahiplerine yüz maskeleri, ilaçlar ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor.
Kaynak: AA