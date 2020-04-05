Kazakistan'da Kovid-19'a karşı önlemler artırılıyor - NUR Kentteki ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapılması Maske dağıtımı NUR SULTAN - Başkent Nur Sultan'da binaların dezenfeksiyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gönüllüler ihtiyaç sahiplerine yüz maskeleri, ilaçlar ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor.

Kentteki ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapılması Maske dağıtımı NUR SULTAN - Başkent Nur Sultan'da binaların dezenfeksiyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gönüllüler ihtiyaç sahiplerine yüz maskeleri, ilaçlar ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor. Kaynak: AA