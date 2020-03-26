Kazakistan'da korona virüs teşhisi konan iki hasta iyileşti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kazakistan'da korona virüs teşhisi konan iki hasta iyileşti - Haberler
Kazakistan, Almatı, Güncel

Kazakistan'da korona virüs teşhisi konan iki hasta iyileşti

Kazakistan'da korona virüs teşhisi konulan iki hastanın iyileştirilerek taburcu edildiği duyurulurken, ülke genelindeki karantina uygulamasının da sıkılaştırılacağı açıklandı.

26.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:35
Kazakistan'da korona virüs teşhisi konan iki hasta iyileşti

Kazakistan'da korona virüs teşhisi konulan iki hastanın iyileştirilerek taburcu edildiği duyurulurken, ülke genelindeki karantina uygulamasının da sıkılaştırılacağı açıklandı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs teşhisiyle tedavi altında tutulan 109 hastadan 2'sinin iyileşerek taburcu edildiği bildirildi. Ülkede tespit edilen toplam vak'a sayısının 109'a yükseldiğini duyuruldu. Tespit edilen 40 vak'anın Almatı kentinde, 61'inin Nur Sultan'da, 2'sinin Karagandı ve Çimkent şehirlerinde, Almatı, Aktöbe, Jambıl, Kuzey Kazakistan bölgelerinde ise birer vak'a görüldüğü kaydedildi.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin başkanlığında ülkedeki olağanüstü halin uygulanmasına ilişkin gerçekleştirilen Devlet Komisyonu Seçici Toplantısı'nda, Çimkent, Nur-Sultan ve Almatı şehirlerinde devam eden karantina uygulamasının 28 Mart tarihinden itibaren sıkılaştırılması kararı alındı.

Toplantıda alınan karar kapsamında söz konusu şehirlerde gıda, ilaç alımı ve işe gidilmesi haricinde vatandaşların evden çıkışının kısıtlanması, kalabalık yerlerin kapatılması, (parklar, meydanlar, oyun alanları), toplu taşımanın aşamalı olarak kısıtlanması kararı alındı. Alınan karara ek olarak, sokaklarda ve diğer halka açık yerlerde üç kişiden fazla grupların (aile üyeleri hariç) toplanması ve yanında yetişkin bulunmayan çocukların sokağa çıkması da yasaklandı.

Öte yandan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in de, Sağlık Bakanlığı'na Adalet Bakanlığı ile birlikte kısıtlayıcı tedbirler almak için uygun bir eylemde bulunma talimatı verdiği bildirildi. - ASTANA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bakan tek tek açıkladı Haberler
Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bakan tek tek açıkladı
Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs vakası! Mahkemeler karantinaya alındı Haberler
Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs vakası! Mahkemeler karantinaya alındı
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor Haberler
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Emine teyze 'Kuzularım aç yem istiyorum' dedi, gönüllüler torun sandı Haberler
Emine teyze "Kuzularım aç yem istiyorum" dedi, gönüllüler torun sandı
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti Haberler
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu Haberler
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına...
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek...
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Ordu'da 'Dezenfekte Tüneli' vatandaşların hizmetine sunuldu
Ordu'da "Dezenfekte Tüneli" vatandaşların hizmetine sunuldu
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Zekeriya Birkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Yılmaz Erdoğan Seren Serengil
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Lionel Messi Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart İran Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Kazakistan'da korona virüs teşhisi konan iki hasta iyileşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 18:26:30. #1.15#
title