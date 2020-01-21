Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı
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Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı

Kazakistan'da bir ozan, yaşadığı köyün yollarının karla kaplanması üzerine dombıra ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerinden yardım istedi.

21.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:40
Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı

'da bir ozan, yaşadığı köyün yollarının karla kaplanması üzerine dombıra ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerinden yardım istedi.


Kazakistan'ın doğu bölgesinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Bölgedeki bir köyde yaşayan ozan Farkhat Muratoğlu, ilginç bir yardım çağrısında bulundu. Muratoğlu, beline kadar gelen karın içinde dombırası ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerine seslendi. Muratoğlu, belediyeden köyün karlı yollarının temizlenmesi için iş makineleri göndermesini istedi.


Yoğun kar yağışı nedeniyle Doğu Kazakistan'ın 100'den fazla yerleşim yerinde taşkın tehlikesi yaşanıyor. - BİŞKEK

Kaynak: İHA
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