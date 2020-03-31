Kazakistan'da "Karantinadaki Yıldızlar" konseri NUR Kazak sanatçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden "Karantinadaki Yıldızlar" adlı konser verdi.

NUR Kazak sanatçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden "Karantinadaki Yıldızlar" adlı konser verdi.

Kazak sanatçılar Nurjan Janpeyisov, Arman Judebayev ve Nurken Aşirov, salgın nedeniyle internet üzerinden konser vermek için bir evde bir araya geldi. Konser, Kazaktelekom şirketinin sosyal medya hesabından canlı yayımlandı.

Konser öncesi ellerini dezenfekte eden sanatçılar, yüzlerindeki maskeleri çıkartarak geleneksel müzik aleti dombra ile halk ezgileri çaldı, şarkılar söyledi.

Konser binlerce kullanıcı tarafından izlendi.

Sanatçı Judebayev, yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden tüm kamu çalışanlarına teşekkür ederek halkı karantina ve hijyen kurallarına uymaya, evde kalmaya çağırdı.

Kazak halkının tarihte daha zor dönemler geçirdiğine dikkati çeken Judebayev, dayanışmayla salgını yeneceklerini söyledi.

Kaynak: AA