Kazakistan'da Karabağ zaferinin 1. yılı kutlandı

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 1. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Agalar Atamoglanov'un ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazakistan Meclis Başkanı Yardımcısı Balayım Kesebayeva'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Atamoglanov, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan halkının iradesi ile gücünü simgeleyen zafer gününü bu yıl ilk kez kutladıklarını anımsatarak, "44 günlük vatanseverlik savaşı sonucunda Ermenistan'ın 30 yıla yakın sürdürdüğü saldırganlık politikasına son verilmiş, toprak bütünlüğümüzü sağlamış ve 1 milyona yakın Azerbaycanlının haklarını iade etmiş bulunmaktayız." dedi.

Bu süreçte Azerbaycan'a verdiği destekten ötürü Türkiye'ye teşekkür eden Atamoglanov, "Toprak bütünlüğünün sağlanmasındaki manevi ve siyasi desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve kardeş Türk halkına özellikle teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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