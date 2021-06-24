Kazakistan'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü
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Kazakistan'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Kazakistan'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüse (Kovdi-19) yakalananların yüzde 56'sında, ilk kez Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiği bildirildi.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüse (Kovdi-19) yakalananların yüzde 56'sında, ilk kez Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiği bildirildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un "Delta" varyantının ülkede ilk olarak başkent Nur Sultan'da görüldüğünü teyit etti.

Nur Sultan Valiliği de şehirde son 24 saatte virüse yakalananların yüzde 56'sında "Delta" varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Hükümete bağlı Kovid-19 ile ilgili Kurumlar Arası Komisyon, Delta varyantının görülmesi üzerine başkentte daha önce gevşetilen karantina tedbirlerini tekrar sıkılaştırma kararı aldı.

Buna göre, hizmet sektörü ve sanayi tesislerinde aşı olmadan çalışanların mesaileri kısıtlanacak. Herhangi bir sağlık sorunu olmadan aşı yaptırmayı reddeden söz konusu sektör çalışanlarına ise 7 günde bir negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmeleri zorunlu hale getirilecek.

Şehirdeki alışveriş merkezleri ile kafe ve restoranların mesai saatleri de kısıtlanacak.

Başbakan Yardımcısı Yerali Tugcanov, yaptığı açıklamada, ülkede yeterli derecede aşı dozu bulunduğunu ancak vatandaşların aşıya ilgilerinin düşük olduğunu belirtti.

Tugcanov, virüse karşı toplu aşılamanın başladığı 1 Şubat'tan bu yana ülkeye 7 milyon doz Kovid-19 aşısı getirildiğini, bunun sadece 4,6 milyon dozunun kullanıldığını kaydetti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1496 artarak 413 bin 267'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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