Kazakistan'da "Hazar ve Orta Asya Enerji Kaynakları" Konferansı

18.10.2019 15:08

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Hazar ve Orta Asya Enerji Kaynakları" temalı uluslararası konferans başladı.

Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneğince (IAEE) ve Nazarbayev Üniversitesinin katkılarıyla üniversite binasında düzenlenen konferansın açılış törenine, Nazarbayev Üniversitesi Rektörü Shigeo Katsu, IAEE Başkanı Christophe Bonnery, Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikası Araştırma Merkezi Direktörü ve IAEE eski Başkanı Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Fransa, Kazakistan, Hindistan ve diğer ülkelerden delegeler katıldı.

Açılış törenin ardından konferansın birinci günü "Avrasya'da sürdürülebilir enerji politikası", "IAEE Avrasya'da: Fırsatlar ve Zorluklar" ile diğer paneller de oturumlarla devam etti.

Kumbaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IAEE'nin Avrasya stratejisi çerçevesinde bu konferansı düzenlediklerini belirterek, "IAEE'de Avrupa ve Kuzey Amerika çok geniş yer alıyor. (Avrasya'dan) Buralardan üyelerimiz yok sayılır." ifadelerini kullandı.

Hazar ve Orta Asya ülkeleriyle enerji alanında iş birliği yapılmasında bu tür konferansların önemine işaret eden Kumbaroğlu, enerji alanındaki sorunların çözülmesinde bilim adamları ve sivil toplumun önemli rol oynadığını dile getirdi.

Kumbaroğlu, Hazar Denizi'nin statüsüyle ilgili anlaşmanın sağlandığını vurgulayarak, "Trans Hazar boru hattı hala yapılamıyorsa, burada bir sorun var demektir. Taraflar arasındaki diyaloğun açılması sadece bakanların değil bu bir sivil toplum hareketidir." ifadelerini kullandı.

Enerji sektöründe Türkiye ile Kazakistan arasında büyük bir iş birliği potansiyelinin bulunduğunu kaydeden Kumbaroğlu, "Türkiye'nin çok büyük bir enerji talebi var. Türkiye ithal ediyor, Kazakistan ve Azerbaycan'ın büyük enerji kaynağı var. Bu tur konferanslara Türkiye'nin de katılımı çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Hazar ve Orta Asya Enerji Kaynakları" temalı uluslararası konferans yarın sona erecek.

Kaynak: AA