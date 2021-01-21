Kazakistan'da halk "külçe altına" yöneldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kazakistan'da halk "külçe altına" yöneldi

21.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:39
Kazakistan'da halk

Kazakistan'da 2020 yılında vatandaşlar, 21 bin 99 adet farklı ağırlıkta toplam 890 kilo külçe altın satın atılımı gerçekleştirdi.

Kazakistan'da 2020 yılında vatandaşlar, 21 bin 99 adet farklı ağırlıkta toplam 890 kilo külçe altın satın atılımı gerçekleştirdi.

Kazakistan Milli Bankası, son bir yılda ülke vatandaşlarının ikinci kademe banka ve döviz bürolarından gerçekleştirilen külçe altın alımlarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, geçen yıl Kazak vatandaşlar 21 bin 99 adet farklı ağırlıklarda toplam 890 kilo külçe altın aldı.

Ülkede külçe altın satın alımı bir önceki yıla kıyasla yüzde 34'lük artış kaydetti.

Altın külçelerinin 5, 10, 20, 50 ve 100 gram ağırlığında piyasaya sürüldüğü ülkede, en fazla tercih edilen ise 100 gramlık külçeler oldu.

Söz konusu ağırlıktaki külçelerin toplam satış hacmindeki payı yüzde 28 (5 bin 859 adet) olarak gerçekleşti.

Kazakistan'da "halk için külçe altın satışı ve itfası programının" 2017'de başlatıldığından bu yana toplam 1,57 ton ağırlığında 42 bin 579 adet külçe altın satışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Oğuzhan Koç Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Erol Bulut Mustafa Cengiz Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kazakistan'da halk "külçe altına" yöneldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:42:27. #1.14#
title