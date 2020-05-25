Kazakistan'da gösteri hakkı ve siyasi partilerle ilgili yeni yasalar
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Kazakistan'da gösteri hakkı ve siyasi partilerle ilgili yeni yasalar

NUR Kazakistan'da gösteri hakkı ve siyasi partilerle ilgili yeni yasalar kabul edildi.

Kazakistan'da gösteri hakkı ve siyasi partilerle ilgili yeni yasalar
25.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:19

NUR Kazakistan'da gösteri hakkı ve siyasi partilerle ilgili yeni yasalar kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, barışçıl gösteriler ve siyasi partilerle ilgili yeni düzenlemelerin öngörüldüğü yasaları onayladı.

Gösterilerle ilgili yeni yasaya göre, her şehirde barışçıl gösteri ve toplantıların yapılması için en az 3 özel yer belirlenecek.

Bazı göstericilerin yasa dışı hareketleri nedeniyle gösteri iptal edilmeyecek, gösteri düzenlemek için başvuru süresi kısaltılacak, devlet kurumları önünde bireysel eylemler yapılabilecek.

Siyasi partilere ilişkin yeni yasa ile de siyasi parti kurulması için üye sayısı 40 binden 20 bine indirilecek, meclis ve yerel meclis milletvekili aday listesinde 29 yaş altı ve kadınlar için en az yüzde 30 kota belirlenecek.

Kazakistan'da, son dönemde polisin yasa dışı olduğu gerekçesiyle eylemlere müdahale etmesi ve gözaltı uygulaması, ulusal ve uluslararası basında sık sık yer almış ve eleştirilere neden olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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