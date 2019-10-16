Kazakistan'da Görme Engelli Çocuklar Festivali

16.10.2019 15:28

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Görme Engelli Çocuklar Festivali kapsamında Türk öğretmenler, golbol ve matematik eğitimi verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle, Nur Sultan'daki 10. Nolu okul tarafından düzenlenen festivalin ikinci gününde, görme engelli çocuklara Türkiye'den gelen öğretmenler tarafından Kazakistan Paralimpik Spor Salonu'nda golbol eğitimi verildi.

İçinde zil olan bir topla oynanan golbolun kurallarının görme engelli çocuklara anlatılmasının ardından, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistanlı çocuklar arasında müsabakalar yapıldı.

Festivale katılan Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu Müdürü Metin Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın festival çerçevesinde golbol oyunu eğitimi talebinde bulunduğunu belirterek, "Öğrencilerimizi ve antrenörümüzü getirdik. Şimdi burada onlara eğitim veriyoruz. Çünkü görme engelliler arasında golbolda Avrupa ve dünya şampiyonlarımız var." dedi.

Kazak görme engelli çocuklara matematik eğitimi de verdiklerini anlatan Gökçe, eğitimlerde kullandıkları materyallerle ilgili bilgi alışverişinin yapılmasında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı.

Gökçe, "Türk devletlerinde görme engelliler okullarındaki gelişmeleri beraber takip etmeyi, onlarla iş birliği yapmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Gökçe ayrıca, yarın gerçekleştirilecek festivalin kapanış töreninde, Türk kültürü ve müziğini tanıtan gösteriler yapacaklarını söyledi.

TİKA Nur Sultan Koordinatörü Evren Rutbil de etkinliğin Türkiye'de TİKA'nın katkılarıyla iki kere yapılan Görme Engelli Çocular Festivali'nin devamı olduğunu belirttti. Rutbil, Türkiye'de festivale katılan Kazakistanlı öğretmenlerin üçüncüsüne ev sahipliği yapmak istediklerini dile getirdi.

Festivale Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ın farklı bölgelerinden öğretmenler ve görme engelli çocukların katıldığını ifade eden Rutbil, amaçlarının görme engelliler eğitimi alanında tecrübelerin paylaşımı olduğunu söyledi.

Rutbil, TİKA'nın engellilere yönelik projelere öncelik verdiğine dikkati çekerek, "Onların eğitim, sosyal ve iş hayatına eşit şartlarda katılım sağlayabilmesi için bazı özel ihtiyaçları olabiliyor. Bunları hem gündeme getirmek, bilinç kazandırmak hem de onlara bu konuda destek vermek amacıyla çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA