Kazakistan'da genel nüfus sayımı ilk kez elektronik ortamda yapılıyor
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Kazakistan'da genel nüfus sayımı ilk kez elektronik ortamda yapılıyor

Kazakistan'da genel nüfus sayımı ilk kez elektronik ortamda yapılıyor
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Kazakistan'da 1 Eylül'den bu yana 1 milyondan fazla vatandaş genel nüfus sayımına ilk kez elektronik ortamda katıldı.

Kazakistan'da 1 Eylül'den bu yana 1 milyondan fazla vatandaş genel nüfus sayımına ilk kez elektronik ortamda katıldı.

Kazakistan Milli İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 1 Eylül'de başlayan ve 30 Ekim'e kadar sürecek genel nüfus sayımında hem elektronik hem geleneksel yöntem uygulanıyor.

Halk, 1 Eylül ile 15 Ekim tarihleri arasında, sanaq.gov.kz sitesi üzerinden elektronik ortamda sayıma katılabilecek. Öte yandan elektronik ortamda sayıma katılmayanlar ise 30 Ekim'e kadar geleneksel yöntemle yapılacak sayıma tabi tutulacak.

Bugüne kadar 1 milyondan fazla kişinin genel nüfus sayımına ilk kez elektronik ortamda katıldığı ülkede söz konusu yöntemi en çok başkent Nur Sultan ve Almatı sakinleri tercih ediyor. Bunun yanı sıra vatandaşların elektronik sayıma katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla kamu hizmeti ve posta bürolarında, eğlence ve alışveriş merkezlerinde destek masaları faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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