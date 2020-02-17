Kazakistan'da geleneksel halk müzik grubu, aralıksız 75 ezgi çaldı
Haberler » Güncel » Kazakistan'da geleneksel halk müzik grubu, aralıksız 75 ezgi çaldı - Haber

Kazakistan'da geleneksel halk müzik grubu, aralıksız 75 ezgi çaldı

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da geleneksel halk müziği grubu, Guinness Rekorlar Kitabına girmek için aralıksız 75 ezgi çaldı.

17.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:44
Kazakistan'da geleneksel halk müzik grubu, aralıksız 75 ezgi çaldı

NUR 'ın başkenti Nur Sultan'da geleneksel halk müziği grubu, Guinness Rekorlar Kitabına girmek için aralıksız 75 ezgi çaldı.

Altın Orda Devleti'nin kuruluşunun 750 yılı kutlamaları kapsamında Nur Sultan filarmonisi Geleneksel Halk Müziği Topluluğu "Korkıt", bir AVM'de konser verdi.

Grup, geleneksel müzik aletleriyle ara vermeden yabancı ve Kazak bestecilerin 75 eserini seslendirdi.

Nur Sultan Filarmonisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilk kez ara vermeden 75 eserin seslendirildiği belirtilerek, amacın Guinness Rekorlar Kitabına girmek olduğu ve bunun için başvuru yapmayı planladıkları kaydedildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler