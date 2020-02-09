Kazakistan'da etnik gruplar arasında çatışma: 10 ölü

09.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:46

Kazakistan'ın Jambıl eyaletindeki bir köyde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.

Kazakistan'ın Jambıl eyaletindeki bir köyde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaralı olarak hastaneye kaldırılanlardan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 10'a yükseldiği bildirildi. Geçiş hakkı tartışmasıyla başladığı belirtilen olayın Kazaklar ile Çin kökenli azınlık grubu Dunganlar arasında yaşandığı belirtildi.

3 saatten fazla süren çatışmada çok sayıda evin yakıldığı belirtilirken, polis 47 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA