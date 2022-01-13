Kazakistan'da eski istihbarat yöneticileri hakkında ek soruşturma açıldı - Haberler
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Kazakistan'da eski istihbarat yöneticileri hakkında ek soruşturma açıldı

Kazakistan'da eski istihbarat yöneticileri hakkında ek soruşturma açıldı
AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan'da, eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov ile yardımcıları hakkında "iktidarı zorla ele geçirmeye teşebbüsten" ek soruşturma açıldığı bildirildi.

NUR Kazakistan'da, eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov ile yardımcıları hakkında "iktidarı zorla ele geçirmeye teşebbüsten" ek soruşturma açıldığı bildirildi.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, kurumun eski başkanı Karim Masimov'a yönelik "vatana ihanet suçlaması" ile başlatılan soruşturmanın devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu dava çerçevesinde Masimov'un eski yardımcıları Anuar Sadıkulov ile Daulet Yergojin'in de gözaltına alındığı belirtilerek, "Bu şahıslar hakkında, vatana ihanet suçlamasına ek olarak iktidarı zorla ele geçirmek ve görevi kötüye kullanmak konularındaki ilgili kanun hükümleri uyarınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, eski başkan Karim Masimov ile eski yardımcıları A. Sadıkulov ve D. Yergojin, gözaltına aldı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla 6 Ocak'ta, Karim Masimov, Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevinden alınmış ve 8 Ocak'ta da devlete ihanetle suçlanarak birkaç kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Tokayev de ülkedeki son olaylarda Ulusal Güvenlik Komitesinin etkisiz kaldığını açıklamıştı.

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AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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