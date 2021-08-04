Kazakistan'da erken Demir Çağı'nda kullanılan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazakistan'da erken Demir Çağı'nda kullanılan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi

Kazakistan'da erken Demir Çağı'nda kullanılan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Kültür Sanat

NUR Kazakistan'ın batısındaki Aktöbe eyaletinde bulunan erken Demir Çağı'na ait mezarlıkta MÖ 6.-5. yüzyıllara ışık tutan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi.

NUR Kazakistan'ın batısındaki Aktöbe eyaletinde bulunan erken Demir Çağı'na ait mezarlıkta MÖ 6.-5. yüzyıllara ışık tutan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi.

Aktöbe Eyalet Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bir ay önce eyaletin Mugaljar bölgesinde bulunan Demir Çağı'na ait mezarlıkta arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı.

Ülkenin önemli arkeologlarının katıldığı kazı çalışmaları sırasında, erken Demir Çağı'nda göçebe halk olan Sarmatların kullandığı ve MÖ 6.-5. yüzyıllara ışık tutan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi. Bunun yanı sıra bronz aynalar, altın tokalar ve diğer antikalar da bulundu.

Eyalet Valisi Ondasın Urazalin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölge tarihi ve kültürü açısından önemli olan söz konusu arkeolojik kazı çalışmalarının devam edeceğini ve gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.

Kazakistan'da erken Demir Çağı'nda kullanılan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli
Magazin Gülşen Yıldız Tilbe Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Rıza Kayaalp Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazakistan'da erken Demir Çağı'nda kullanılan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.08.2021 19:18:13. #1.13#

title