Kazakistan'da erken Demir Çağı'nda kullanılan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi

NUR Kazakistan'ın batısındaki Aktöbe eyaletinde bulunan erken Demir Çağı'na ait mezarlıkta MÖ 6.-5. yüzyıllara ışık tutan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi.

NUR Kazakistan'ın batısındaki Aktöbe eyaletinde bulunan erken Demir Çağı'na ait mezarlıkta MÖ 6.-5. yüzyıllara ışık tutan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi.

Aktöbe Eyalet Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bir ay önce eyaletin Mugaljar bölgesinde bulunan Demir Çağı'na ait mezarlıkta arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı.

Ülkenin önemli arkeologlarının katıldığı kazı çalışmaları sırasında, erken Demir Çağı'nda göçebe halk olan Sarmatların kullandığı ve MÖ 6.-5. yüzyıllara ışık tutan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi. Bunun yanı sıra bronz aynalar, altın tokalar ve diğer antikalar da bulundu.

Eyalet Valisi Ondasın Urazalin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölge tarihi ve kültürü açısından önemli olan söz konusu arkeolojik kazı çalışmalarının devam edeceğini ve gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova