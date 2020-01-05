Kazakistan'da enflasyon 2019'da yüzde 5,4 oldu

05.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:12

NUR Kazakistan'da enflasyon geçen yıl yüzde 5,4 olarak gerçekleşti.

Kazakistan İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkede enflasyonun aralık ayında yüzde 0,7 olduğu, yıllık bazda ise yüzde 5,4'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Kazakistan'da geçen yıl un fiyatlarının yüzde 17,7, pirinç fiyatlarının yüzde 20,4, koyun eti fiyatının yüzde 12,2 ve dana eti fiyatının yüzde 10,8 yükseldiği aktarıldı.

Fiyat artışlarının ekmekte yüzde 10,9, makarnada yüzde 9,6, peynirde yüzde 10,4, yumurtada yüzde 8,7, şekerde yüzde 3,5, sebzede yüzde 3,2, tütün ürünlerine yüzde 11,8 ve alkolde yüzde 8,6 olduğu belirtilen açıklamada, patateste yüzde 10,6 ve meyvede de yüzde 0,1 fiyat düşüşü kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, geçen yıl fiyat artışlarının otomobilde yüzde 8,6, ilaçta yüzde 8,1, giyim ve ayakkabıda yüzde 7,6, mobilyada yüzde 6,1, tekstil ürünlerinde yüzde 7,8 ve dizel yakıtta yüzde 14,8 olduğu aktarıldı.

Kazakistan'da enflasyon, 2018'de yüzde 5,3 olmuştu.

Kaynak: AA