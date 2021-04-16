Kazakistan'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazakistan'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü

Kazakistan'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan'ın Balkaş kentinde eğitim uçuşu yapan "Su-30SM" tipi savaş uçağının iniş sırasında düştüğü bildirildi.

NUR Kazakistan'ın Balkaş kentinde eğitim uçuşu yapan "Su-30SM" tipi savaş uçağının iniş sırasında düştüğü bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 20.45 sularında meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Balkaş kentindeki Havacılık Eğitim Merkezi'nde eğitim uçuşu yapan "Su-30SM" tipi savaş uçağının iniş sırasında düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma yöntemiyle kazadan sağ kurtuldukları bilgisine yer verilen açıklamada, "Pilotlar hayatta ve şu anda doktorların kontrolü altında tutuluyorlar. Kaza nedeninin araştırılması için olay yerine özel ekip gönderildi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya tarafından geliştirilen çift motorlu "Suhoy-30SM" tipi savaş uçaklarından Kazakistan ordusunun envanterinde 24 adet bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Burak Sergen Demet Akalın
Spor Diego Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kazakistan'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 20:09:55. #1.16#

title