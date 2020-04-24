Kazakistan'da dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor NUR Kazakistan'ın doğu bölgesindeki ormanlık alanda dün çıkan ve 2 bin hektar alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

NUR Kazakistan'ın doğu bölgesindeki ormanlık alanda dün çıkan ve 2 bin hektar alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kazakistan Ormancılık ve Hayvancılık Komitesi Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Doğu Kazakistan eyaletindeki Semey Devlet Ormanı'nda dün yerel saatle 15.00 sularında çıkan yangının 2 bin hektarlık alana yayıldığı belirtildi. Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 88 araç ve 293 işçinin yanı sıra 3 helikopterin katıldığı aktarıldı. Kaynak: AA