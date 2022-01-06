Kazakistan'da doğalgaz kaç TL? Kazakistan LPG- doğalgaz fiyatı ne kadar? - Haberler
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Kazakistan'da doğalgaz kaç TL? Kazakistan LPG- doğalgaz fiyatı ne kadar?

Kazakistan'da doğalgaz kaç TL? Kazakistan LPG- doğalgaz fiyatı ne kadar?
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Kazakistan'da Doğalgaz zammıyla başlayan gösterilerin artık, alım gücünün düşük olması, hayat pahalılığı ve anti demokratik bir yönetimin olmasına itirazlar üzerinden devam ettiği aktarılıyor. Peki, Kazakistan LPG- doğalgaz fiyatı ne kadar? Kazakistan'da doğalgaz kaç TL?

Kazakistan'da hafta sonu LPG'ye uygulanan tavan fiyat uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte gelen zamların ardından adete iç savaş çıktı. Pazar gününden beri birçok şehirde sokağa çıkan göstericilerle hükümet arasında şiddet ve kaos tırmanıyor. Protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından ülkedeki son yılların en büyük krizi yaşanıyor. Peki, Kazakistan LPG- doğalgaz fiyatı ne kadar? Kazakistan'da doğalgaz kaç TL?

KAZAKİSTAN'DA DOĞALGAZ KAÇ TL?

Kazakistan'da LPG fiyatının litre başına 120 tengededir.

120 Tenge: 3.79 TL'dir (6 Ocak Perşembe 11.00 saati itibariyle)

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