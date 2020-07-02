Kazakistan'da "Diplomatik Hizmet Günü" kutlanıyor
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Kazakistan'da "Diplomatik Hizmet Günü" kutlanıyor

NUR Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, devlet sınırlarının belirlenmesiyle ilgili anlaşmaların imzalanmasının Kazak diplomasisinin önemli başarılarından olduğunu belirterek, "Bizim dış sınırlar, iyi komşuluk ve iş birliği sınırları olarak görülüyor.

Kazakistan'da
02.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:16

NUR Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, devlet sınırlarının belirlenmesiyle ilgili anlaşmaların imzalanmasının Kazak diplomasisinin önemli başarılarından olduğunu belirterek, "Bizim dış sınırlar, iyi komşuluk ve iş birliği sınırları olarak görülüyor." ifadesini kullandı.

Tleuberdi, 2 Temmuz Diplomatik Hizmet Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kazakistan'ın dış politikasının pragmatizm ve karşılıklı yarar sağlayacak iş birliği prensibi üzerine geliştiğini belirtti.

Kazakistan'ın 182 ülkeyle diplomatik iş birliği kurduğunu ve kilit uluslararası örgütlere üye olduğunu vurgulayan Tleuberdi, "Kazakistan, bulundurduğu 98 büyükelçiliğiyle dünyanın 103 ülkesinde temsil ediliyor." ifadesini kullandı.

Tleuberdi, devlet sınırlarının belirlenmesiyle ilgili anlaşmaların imzalanması ve yürürlüğe girmesinin Kazak diplomasisinin önemli başarılarından olduğuna dikkati çekerek, "Bugün bizim dış sınırlar, iyi komşuluk ve iş birliği sınırları olarak görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Tleuberdi, Kazakistan'ın uluslararası çatışmaların çözümüne aktif şekilde katılan ara bulucu haline geldiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı kararıyla 2 Temmuz, ülkede Diplomatik Hizmet Günü olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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