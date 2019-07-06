Kazakistan'da devlet başkanı Nazarbayev protestosu: Çok sayıda gözaltı

Kazakistan'da 79. yaş gününü kutlayan eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in yetkilerini tamamen devretmesini talep eden çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

1989 yılında iktidara gelen Nazarbayev, geçtiğimiz mart ayında görevinden istifa ederek yerini Kasım Cömert Tokayev'e bıraktı. Tokayev, yapılan ilk seçimlerde oyların yüzde 70.13'ünü alarak devlet başkanı seçildi ancak yetkilerin önemli bir kısmı Nazarbayev'de kalmaya devam etti. Euronews.com'da Görüntüle